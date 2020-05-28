Киев, , 13:00 — REGNUM Участники заседания Трёхсторонней контактной группы договорились согласовать списки на обмен пленными и обсудить его на следующем заседании, сообщила 28 мая пресс-служба офиса президента Украины.

«Стороны продолжили обсуждение открытия новых КПВВ (пунктов пропуска — ИА REGNUM) на линии разграничения, в частности в Золотом. Также речь шла о вопросах обеспечения беспрепятственного пересечения КПВВ абитуриентами в рамках вступительной кампании, определив это гуманитарным основанием», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что представители РФ не возражали против того, чтобы восстановление банковской системы и системы налогообложения в Донбассе прошло согласно украинскому законодательству.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после восстановления украинского контроля над территорией Донбасса, управленческий аппарат ДНР и ЛНР будет ликвидирован.

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