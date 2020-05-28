Киев, , 12:46 — REGNUM Украина в настоящий момент находится в сложном военном положении из-за угрозы «возможной эскалации российской агрессии».

Об этом заявил украинский военный, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в интервью газете «Факты», материал был опубликован 27 мая.

По его словам, у президента России Владимира Путина был план в этом году «завершить свое победоносное шествие по Украине и Прибалтике» к параду Победы 9 мая.

«Чтобы потом с позиции силы диктовать миру свои условия… Но эскалации конфликта в Европе удалось избежать, помешал коронавирус», — пояснил военный.

Он также описал сценарии «захвата» Украины, которая, по его мнению, сейчас окружена с трех сторон.

«Со стороны России, со стороны Крыма, где очень мощная группировка российских войск, ну и в Беларуси есть российские войска. В случае удара российских войск у Украины сил на все это не хватит… по крайней мере долго вести боевые действия на трех направлениях не получится», — объяснил Романенко.

Генерал-лейтенант запаса ВСУ отметил, что Россия последние два-три года готовилась к активным военным действиям.

«На учениях они уже отрабатывали возможный захват соседних стран, Балтии в том числе. То есть — планировалась операция по развертыванию масштабных военных учений на границе какого-либо государства, наращиванию там сил и захвату чужих территорий. Пока США или войска НАТО разворачивали бы собственные вооруженные силы, Россия бы уже зашла на территорию условной Латвии, там закрепилась и начала выдвигать требования. После этого ситуация могла бы «зависнуть» на десятилетия», — объяснил Романенко.

ИА REGNUM отмечает, что, согласно открытой информации, Романенко занимал должность заместителя начальника генерального штаба ВСУ с 2006 по 2010 год (в период президентства Виктора Ющенко). После отставки до 2013 года занимал научно-педагогические должности в высших военных учебных заведениях министерства обороны Украины.

Нынешние военные чиновники Украины «разоблачения» генерал-лейтенант запаса пока не прокомментировали.