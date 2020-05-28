Нур-Султан, , 12:39 — REGNUM Депутаты сената Казахстана одобрили поправки в законодательство, расширяющие права парламентской оппозиции, сообщает 28 мая агентство «Казинформ».

Депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Азат Перуашев отметил, что поправки разработаны по поручению президента республики Касым-Жомарта Токаева. Документ разработан с учетом мирового опыта.

Перуашев отметил, что поправки позволяют законодательно закрепить понятие «оппозиция». По его словам, парламентская оппозиция будет выражать мнение народа, а также поднимать актуальные вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая депутаты Мажилиса Казахстана одобрили вышеуказанные поправки. Спикер парламента Нурлан Нигматулин считает, что закон открывает новую страницу в истории казахстанского парламентаризма.

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