Киев, , 12:39 — REGNUM У властей Украины есть два пути: либо выполнять Минские соглашения, либо идти по пути обострения со всеми вытекающими последствиями, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 28 мая, комментируя высказывания министра иностранных дел Украины.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Кулеба заявил, что после установления контроля над Донбассом власти Украины намерены ликвидировать нынешние «оккупационные» администрации ДНР и ЛНР, поскольку диалог с ними «не имеет никаких перспектив».

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«Прежде чем может быть установлен его контроль над границей между ЛНР и ДНР , с одной стороны, и Россией, с другой, Киеву надо всего-навсего выполнить Минские соглашения. В них, как известно, прописано проведение на Украине конституционной реформы и много чего ещё, включая прямые переговоры с представителями Донецка и Луганска. Напомню только два пункта.

Пункт 11: «Проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании 1, до конца 2015 года».

Пункт 12: «На основании Закона Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» вопросы, касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы. Выборы будут проведены с соблюдением соответствующих стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ».

Итак, как мы видим, с выполнением этих пунктов Киев опаздывает на пять лет. Пора бы уже и наверстать.

При выполнении Минских соглашений — а Россия добьётся того, чтобы они были выполнены, — Киев не сможет «ликвидировать» ту администрацию, которую в Донецке и Луганске захотят видеть жители этих республик, или, как прописано в соглашениях , «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Кстати говоря, создание в Донбассе именно республик стало как раз результатом упорного нежелания Киева уважать права граждан Украины, включая их право на самоопределение. Между тем в документах ООН соблюдение в отношении той или иной страны принципа уважения её территориальной целостности напрямую увязано с тем, насколько правительство этой страны уважает право народов на самоопределение.