Киев, , 12:26 — REGNUM Непримиримое противостояние — это политическая культура Украины, в стране не может быть компромисса ни ради великой цели, ни перед угрозой большой беды, заявил 28 мая львовский историк Василий Расевич, комментируя актуальные политические процессы в стране.

Расевич считает, что это специфическое наследие старой Речи Посполитой, которую «в свое время привели к растерзанию свои же».

«Не было компромисса даже между идейными единомышленниками. Достаточно было поспорить о путях достижения цели, чтобы кровь полилась реками и любое дело сошло на нет», — поясняет историк.

По его словам, такие внутренние конфликты двигают страну к состоянию «руины» — «когда разрушение является общим «достижением» и катастрофой для всех».

«Все это еще надо умножить на раздутое эго лидеров, которые превращают себя в идолов, а политику — в веру с поклонением себе же», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что 27 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что Украине нужны новые подходы и концепции в сфере национальной безопасности. Вместе с тем, по мнению чиновника, Киев опасается кибернетических и биологически войн, а также противостояния в космосе.

«Руиной» в истории Украины называется период в 17-м веке, когда Россия, Речь Посполитая, Османская империя, Крымское ханство и даже Швеция вели борьбу за контроль над территориями, сейчас входящими в состав Украины.