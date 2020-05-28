Стокгольм, , 12:48 — REGNUM «Стадный иммунитет» — фраза, которая стала популярна во время пандемии коронавирусной инфекции, часто приписывается шведскому правительству в качестве составной части их стратегии по борьбе с COVID-19. Однако теперь министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг заявил, что достижение «стадного иммунитета» не является частью стратегии властей по преодолению пандемии. Об этом 28 мая сообщила шведская газета Fria TIder.

«Представители некоторых кругов пытались доказать, что шведская стратегия заключается в том, что мы позволяем распространиться вирусу, чтобы достичь стадного иммунитета. Это не есть стратегия Швеции», — заявил министр Дамберг в студии Sveriges Radio.

Данное заявление ответственного министра поступило после того, как другой чиновник действующего правительства Андерс Даниэльссон, бывший руководитель спецслужбы Швеции SÄPO выступил с инициативой создания нового органа с целью «психологической защиты». Многие критики сравнили данную инициативу с оруэлловским «министерством правды», так как новое ведомство должно, среди прочего, «противодействовать информации, которую правительство считает неправильной».