Москва, , 12:25 — REGNUM Роль Киева в деле о сбитом в 2014 году над территорией Украины малайзийском Boeing, который выполнял рейс MH17, совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся этой трагедией, «по-настоящему» не расследовала. Об этом заявил директор Первого европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Парамонов.

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Дипломат подчеркнул, что российская сторона неоднократно выражала удивление тем фактом, что переданные РФ материалы либо игнорировались, либо объявлялись сфальсифицированными.

«В то же время без каких-либо вопросов, на веру, к делу приобщались данные из сомнительных источников, включая то, что предоставляла очевидно заинтересованная сторона — Украина», — заявил РИА Новости дипломат.

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«Вместе с тем не было проведено настоящее расследование роли Украины в крушении рейса МН17 — в связи с незакрытием украинскими властями воздушного пространства для полётов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта», — добавил Парамонов.

Напомним, ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявлял, что процесс расследования дела о крушении на востоке Украины в 2014 году малайзиского Boeing крайне политизирован и без участия России не может быть объективным. Он напомнил, что Россия была отстранена от участия в следствии, хотя и тесно взаимодействовала со следственными органами, предоставляя всю необходимую информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Расследованием авиакатастрофы занимается специально созданная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.