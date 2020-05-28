Миннеаполис, США, , 12:31 — REGNUM Протестные акции на улицах Миннеаполиса, начавшиеся в среду, изначально были мирными, но, по словам губернатора Миннесоты Тима Вальца, стали «чрезвычайно опасными». Об этом 28 мая политик пишет на странице в соцсети Твиттер.

«Ситуация в районе Лейк-стрит и Гайавата в Миннеаполисе превратилась в чрезвычайно опасную ситуацию, — заявил Вальц. — Ради всеобщей безопасности, пожалуйста, покиньте этот район и позвольте пожарным и медикам добраться до места происшествия».

Сотрудники полиции создали барьер за пределами полицейского участка, на который нападали протестующие: демонстранты разбивали окна, бросали в участок различные предметы. Власти, сообщает CNN, в ответ применили слезоточивый газ, а пожарные тушили находящийся напротив участка горящий магазин. Группы демонстрантов грабили и разрушали магазины в прилегающих районах.

Отметим, один человек погиб в результате стрельбы, произошедший в Миннеаполисе (штат Миннесота) в ходе завершившейся беспорядками акции протеста против действий полиции, жестокое обращение которой стало причиной смерти афроамериканца Джорджа Флойда.