Дамаск, , 12:33 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за прошедшие сутки зафиксировали в стране пять нарушений режима перемирия. Об этом 28 мая сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять фактов открытия огня», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что все пять нарушений были зафиксированы представителями России на территории сирийской провинции Идлиб.

Кроме этого, отмечается, что представители Турции за этот же период зафиксировали четыре нарушения перемирия в Сирии, три из которых в Идилибе и один — в Алеппо.

При этом уточняется, что за прошедшие 24 часа российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил на сирийской территории акции гуманитарного характера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в сирийской провинции Идлиб состоялось очередное, тринадцатое патрулирование с участием российских и турецких военных.