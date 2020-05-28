Стокгольм, , 12:29 — REGNUM Еще до того как пандемия коронавируса обрушилась на Швецию, существовали очевидные риски в отношении наличия защитного оборудования. Многие медицинские учреждения столкнулись с нехваткой комплектов средств индивидуальной защиты по всей стране. Однако члены правительства Швеции считают, что их готовность к такому испытанию, как пандемия, оказалась на должном уровне. Об этом 28 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

На настоящий день в Швеции уже была зафиксирован самая высокая суточная смертность в мире. Коронавирусом заразились десятки тысяч шведов, сотни людей находятся в реанимационных отделениях. Для многих тысяч жителей Швеции COVID-19 оказался смертельным. В больницах и домах престарелых фиксируют вспышки коронавируса. В начале пандемии шведские медики ощущали острую нехватку средств защиты. Однако это не помешало министру социальных дел Лене Халленгрен оценить состояние готовности Швеции к пандемии как удовлетворительное.

«Да, когда я слушаю Агентство общественного здравоохранения, которое является экспертным органом в области инфекционного контроля, так и Государственное управление социальной защиты населения, которое также координирует работу системы здравоохранения, я получаю представление о том, что у нас хорошее состояние готовности», — заявила министр.