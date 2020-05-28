Чебоксары, , 12:18 — REGNUM Экс-министр юстиции и имущественных отношений Чувашии Наталья Тимофеева вышла с иском в Ленинский районный суд Чебоксар, требуя восстановить её на работе и взыскать в общей сложности около 1,3 млн рублей. Согласно данным, опубликованным на сайте суда, заявительница не явилась на рассмотрение гражданского дела, суд оставил иск без рассмотрения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот с сайта Ленинского районного суда Чебоксар Leninsky--chv.sudrf.ru

Заявителем выступила бывший министр юстиции и имущественных отношений Чувашии Наталья Тимофеева, в качестве ответчика заявлено министерство юстиции и имущественных отношений. В числе третьих лиц — администрация главы Чувашии в лице управления государственной гражданской службы, кадровой политики и государственных наград.

Бывший министр потребовала, в частности, восстановить её на работе, взыскать 117,6 тыс. рублей заработка за «время вынужденного прогула» и 1 164 695 рублей 43 копейки компенсации. Нанесённый ей моральный вред она оценила в 1 тыс. рублей.

«Тимофеева Н.Ю. обратилась в суд с иском […] о восстановлении на работе в должности и. о. министра юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики […]; о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула за период […] в сумме 117 649 рублей 85 копеек; об изменении основания увольнения, о подписании приказа об увольнении уполномоченным лицом; о внесении изменений в запись в трудовой книжке об основании увольнения; о взыскании компенсации в соответствии с условиями трудового договора в сумме 1 164 695 рублей 43 копейки; о возложении обязанности выдать ей справку о сумме заработной платы и иных выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих увольнению, справки о доходах и суммах налога за 2019 и 2020 годы, расчетные листы за 2020 год; о компенсации морального вреда в сумме 1 000 руб.; провести правовую оценку публикации и комментариев к данной публикации, размещенной в сетевом издании […]», — отмечается, в частности, в документе.

В связи с неявкой сторон судебное разбирательство по делу сначала отложено.

«Истец о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, однако в судебное заседание не явился по вызовам дважды, о намерении участвовать в разбирательстве дела не заявлял, напротив, в адресованном суду заявлении […] просил оставить данный иск без рассмотрения», — сообщается в документе.

Скриншот с сайта Ленинского районного суда Чебоксар Leninsky--chv.sudrf.ru

13 мая вынесено определение «оставить без рассмотрения» данное гражданское дело.

Напомним, Наталья Тимофеева была освобождения от исполнения обязанностей министра юстиции и имущественных отношений Чувашии 10 февраля 2020 года. Она входила в команду Михаила Игнатьева, который 29 января 2020 года был отправлен в отставку указом президента России Владимира Путина в связи с утратой доверия.

В феврале 2020 года минюст Чувашии был упразднён и преобразован в государственный комитет по делам юстиции. Его возглавил Дмитрий Сержантов, который ранее руководил управлением Минюста по Чувашии, затем — по Самарской области. Функции минюста в части имущественных вопросов переданы минэкономразвития Чувашии, которое преобразовано в министерство экономического развития и имущественных отношений. Его возглавил экс-премьер республики Иван Моторин, который работает министром в статусе вице-премьера.