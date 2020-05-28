Куала-Лумпур, , 12:17 — REGNUM Министерство высшего образования Малайзии приняло решение проводить преподавание и обучение в режиме онлайн до 31 декабря 2020 года, сообщает Antara.

В министерстве подчеркнули, что все преподавательские и учебные мероприятия лицом к лицу не оправданы.

Студенты выпускного года, которые нуждаются в лабораториях, в специальном оборудовании, могут вернуться на территорию кампуса с 1 июля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объяснило резкий рост числа граждан Индонезии, пострадавших от эпидемии COVID-19 в Малайзии.

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