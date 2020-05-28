Стокгольм, , 12:18 — REGNUM Посол Италии в Швеции Марио Коспито раскритиковал заявление государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла о состоянии системы здравоохранения в его стране. Об этом 28 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

В пресс-релизе на сайте посольства Италии посол Марио Коспито подверг резкой критике заявления Тегнелла, озвученные им в ходе интервью шведскому изданию 24 мая. Во время общения с журналистами Тегнелл говорил о состоянии ухода за пожилыми людьми в Швеции во время пандемии коронавирусной инфекции и сравнил шведское общество с итальянским. В частности эпидемиолог заявил следующее:

«Я думаю, что в таком современном и богатом обществе, как Швеция, мы должны быть в состоянии защитить наших пожилых людей. Ситуация не должна быть такой, как это выглядело в Китае или, может быть, даже в Италии, где ресурсов для этого меньше».

Данное заявление побудило посла Коспито опубликовать сообщение на сайте посольства, в котором дипломат ответил на заявления официального лица шведских властей. Коспито в свою защиту сослался на тот факт, что, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, система здравоохранения Италии считается одной из лучших в мире и занимает 2 место в рейтинге стран, в то время как Швеция — 23.

«Средняя продолжительность жизни в Италии составляет 83,4 года, а в Швеции — 82,2 года. Что касается больничных мест, то в Италии 3,4 места на 1000 жителей, в Швеции этот показатель равен 2,2… Все люди за пределами Италии должны хвалить нашу страну и быть с ней солидарными — даже другие страны, включая Швецию, получили передышку, в которой нам по воле судьбы было отказано», — заявил Коспито.