Москва, , 11:54 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручение о проверке целесообразности изменений Правил охоты, проект которых вызвал большой общественный резонанс, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

Проект приказа Министерства природных ресурсов и экологии «Об утверждении Правил охоты» был опубликован в конце апреля на портале проектов нормативных правовых актов. Новая версия правил в случае ее утверждения фактически легализует наиболее опасные и жестокие методы охоты, исключает эффективную борьбу с браконьерством и угрожает сохранению биологического разнообразия, уверен Миронов.

Он обеспокоен тем, что изменения предусматривают исключение полного запрета на применение любых самоловов в целях добычи пернатой дичи при осуществлении любительской и спортивной охоты, что в целом ряде стран признается жестоким методом охоты.

Кроме того, разрешается нахождение на механических транспортных средствах и воздушных судах с готовым к стрельбе охотничьим оружием, что лишает возможности привлечь к ответственности браконьера.

Исключается запрет на весеннюю охоту на гусей на реках, озёрах и водохранилищах, являющихся ключевыми местами остановки гусей на пролете. Это приведёт к резкому усилению фактора беспокойства для гнездящихся на этих территориях птиц, а также к сокращению их популяций, в том числе, относящихся к видам, занесённым в Красную книгу, говорится в письме на имя главы государства.

Снятие запрета на использование вблизи жилья пневматического оружия угрожает не только животным, но и людям, указал парламентарий.

Принятие Правил охоты в такой редакции противоречит как национальной политике, так и мировой тенденции по сохранению биоразнообразия и защите животных от жестокого обращения и вызывает серьезную обеспокоенность общественности и зоозащитного сообщества, резюмирует Миронов.