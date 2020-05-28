Москва, , 11:48 — REGNUM Пандемия коронавируса изменила привычный уклад и стала стимулом для того, чтобы начать жить по-новому. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

«Пандемия коронавируса изменила привычный уклад жизни во всём мире. Для России — это серьёзное испытание, которое нанесло урон экономике и благосостоянию миллионов людей», — заявил Дегтярёв.

Однако жители страны трудные времена всегда проходили сплоченно.

«Так исторически сложилось, что в трудные времена россияне демонстрируют особую сплоченность. Волонтеры привозят пенсионерам лекарства, студенты помогают больным, предприниматели оказывают поддержку больницам деньгами. Плюсом в период изоляции стала возможность провести больше времени со своей семьей и детьми», — отметил парламентарий.

Кризис вскрыл проблемы во многих отраслях, и теперь задача — вынести уроки и начать жить по-новому, уверен глава комитета.

«Пандемия послужила хорошим стимулом для того, чтобы, наконец, посмотреть внутрь России. В фокусе государства — развитие внутреннего туризма в России. Мы ожидаем большой интерес россиян к путешествиям по своей стране», — указал Дегтярёв.

Кроме того, открылись новые возможности удаленной работы и онлайн-образования, приблизился переход к электронной демократии, к прозрачному и экономичному голосованию с наших мобильных устройств, добавил глава комитета Госдумы.

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