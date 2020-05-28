Киев, , 11:57 — REGNUM Посол по особым поручениям Алексей Макеев стал спецпредставителем Украины по санкционному давлению на РФ. Чиновника назначил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщила пресс-служба ведомства.

«Международные санкции являются важным внешнеполитическим инструментом влияния на те государства, физические и юридические лица, которые являются системными нарушителями международного права и прав человека», — сказано в сообщении.

Макеев будет координировать усилия Украины, других стран и международных организаций для оказания более эффективного давления на Россию, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник называл «пощёчиной для украинцев» предложение немецкого политика Катрин Ланге снять бессмысленные санкции с России.

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