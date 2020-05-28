Киев, , 11:42 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности баллотироваться в мэрии Киева. Об этом он заявил 27 мая в эфире телеканала Zik.

На соответствующий вопрос журналиста он ответил:

«Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить».

Отметим, 22 мая 2020 года на подобный вопрос от журналиста telegram-канала PavlovskyNews Ляшко ответил, что не стоит верить слухам о его мэрских амбициях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ляшко заявил, что с 1 июня на Украине могут открыться спортзалы, бассейны и автошколы, а также восстановлено железнодорожное сообщение и межобластные перевозки.

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