Киев, , 11:37 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности своего выдвижения в мэры Киева.

Об этом он заявил 28 мая в эфире телеканала Zik. Рассуждая о своих карьерных перспективах, Ляшко заявил, что на пост главы минздрава он «не метит», но не исключает, что будет баллотироваться в мэры столицы Украины.«Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить», — сказал чиновник.

Политолог Тарас Загородний отмечает, что на местных выборах в Киеве вообще ожидается множество сюрпризов,

«Действительно, злые языки говорят, что кандидатом от «Слуг» может пойти Виктор Ляшко, который по разным опросам имеет высокую узнаваемость. Оно и понятно — не вылазить с телевидения с темой карантина, плюс высокий уровень доверия, около 40%. Очень похоже на схему выигрыша самого Зеленского — «человек из народа», с хорошим уровнем доверия и без негатива», — анализирует специалист.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине должны состояться в октябре, но в настоящий момент официально они еще не назначены.