Киев, , 11:29 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возрождении антироссийского проекта ГУАМ объясняется исключительно тем, что ему надо показывать какие-то внешнеполитические движения, заявил 28 мая украинский политолог Владимир Воля.

«Ну, пусть попробует», — иронично отмечает политолог.

«ГУАМ уже давно стал фантомом, но среди украинских политиков и чиновников есть те, кто сидят возле трупа и верят, что он оживет от правильно подобранных слов», — заявил Воля.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 27 мая, Зеленский в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что нужно «вдохнуть новую жизнь» в организацию ГУАМ. Он считает, что ГУАМ можно сделать «серьезным союзом» и объединением для обсуждения важных торгово-экономических вопросов.

Напомним, что ГУАМ (политическое объедение, в котором участвуют Грузия, Молдавия, Азербайджан и Украина) — антироссийский проект, который достиг своего пика в 2006—2009 гг., когда президентом Украины был Виктор Ющенко, усиленно продвигавший эту инициативу.