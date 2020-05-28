Дамаск, , 11:31 — REGNUM В сирийской провинции Идлиб состоялось очередное, тринадцатое патрулирование с участием российских и турецких военных. Об этом 28 мая говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

«Двадцать восьмого мая состоялось очередное, тринадцатое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в ходе данного патрулирования совместный патруль РФ и Турции проехал до населенного пункта Урум-Эль-Джауз в Идлибе и что его общий маршрут составил 20 км.

Кроме этого, сообщается, что в патрулировании приняли участие с российской стороны бронеавтомобиль «Тигр» и два БТР-82А, и что движение колонны с воздуха контролировали беспилотные летательные аппараты ВКС РФ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военные США и России провели совместное патрулирование в сирийской провинции Эль-Хасака, находящейся под контролем курдских повстанцев.