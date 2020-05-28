Подгорица, , 11:22 — REGNUM Черногория имеет право определят, ь кого пускать в страну, а кого нет, учитывая при этом рекомендации по борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Западным Балканам Мэттью Палмер 27 мая. Он также порекомендовал Подгорице принимать решения с учетом того, что отношения с ближайшим соседом, Сербией, нужно сохранять на должном уровне.

«Черногория в любом случае имеет право определять параметры для въезда в страну, и эпидемиологическая составляющая в процессе принятия этого решения, несомненно, будет существовать. Одновременно Подгорице нужно внимательно рассмотреть, как ее решения будут влиять на отношения с важным соседом», — заявил Палмер в интервью «Голосу Америки» (СМИ — иноагент).

Палмер добавил, что Сербия и Черногория «всегда будут соседями», и что им нужно найти способ решать спорные вопросы как партнерам.

Также американский дипломат отметил, что Черногория должна учитывать, как ее решение не пускать граждан Сербии в страну из-за «неблагополучной» эпидемиологической ситуации повлияет на туристический сезон.

Напомним, что ранее Черногория приняла решение открыть с 1 июня границы со странами со «сходной эпидемиологической ситуацией» (25 зараженных на 100 тысяч населения. Пока в списке стран присутствуют Хорватия, Словения, Австрия, Германия, Венгрия, Албания, Греция, Чехия и Польша. При этом ближайших соседей, в частности, жителей Сербии и Боснии и Герцеговины, черногорские власти пока не намерены пускать в страну. Премьер-министр Душко Маркович отметил, что это решение принималось исходя их эпидемиологической ситуации, а не по политическим причинам. Тем временем Белград принял решение запретить самолетам черногорской авиакомпании совершать посадки в аэропорту «Никола Тесла» в сербской столице.