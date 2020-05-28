Джакарта, , 11:21 — REGNUM Индонезия и Норвегия решили укрепить сотрудничество в преодолении климатического кризиса, сообщает Antara.

«За 10 лет сотрудничества в сокращении выбросов, особенно в результате обезлесения и деградации лесов, были достигнуты многие достижения», — заявил заместитель министра окружающей среды Индонезии Алу Дохонг.

Издание отмечает, что Норвегия будет приветствовать более амбициозные усилия Индонезии по сокращению обезлесения и стремиться к еще более высоким экологическим стандартам для сертификации сокращения выбросов.

Норвегия готова продолжать сотрудничество и укреплять траекторию, которая была проведена в период 2016—2017 годов. Говоря о двустороннем соглашении, Норвегия, несомненно, также будет укреплять свою приверженность делу обогащения тропических лесов в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе телефонного разговора глава Индонезии Ретно Марсуди и государственный секретарь США Майк Помпео обсудили ситуацию, связанную с эпидемией COVID-19.

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