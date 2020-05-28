Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен подписать исполнительный указ, который регулирует работу социальных сетей в стране. Об этом заявили представители Белого дома, сообщает телеканал CNBC.

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Ожидается, что документ может быть подписан уже сегодня, 28 мая. При этом официальные лица не дают больше никаких подробностей по этому вопросу.

Соцсеть Twitter отказалась комментировать новости о планах Трампа. Facebook и Google также не стали сразу комментировать ситуацию.

Американский союз гражданских свобод заявил, что первая поправка к Конституции США ограничивает любые действия Трампа по регулированию социальных медиа-платформ.

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Как сообщало ИА REGNUM, последний спор президента США Дональда Трампа с социальными сетями возник после того, как Twitter 26 мая впервые пометил некоторые сообщения американского лидера как содержащие неправду. В этих твиитах Трамп, по мнению соцсети, сделал необоснованные заявления о голосовании по почте. Глава Белого дома «ложно утверждает, что почтовые бюллетени приводят к фальсификации голосования и получению бюллетеней не имеющими права голоса избирателями». Под этими сообщениями был размещён

предупредительный значок с предложением пользователям ознакомиться с фактами о голосовании по почте и проверить обоснованность претензий президента США.

В ответ на это американский лидер заявил, что республиканцы считают, что социальные медиа-платформы полностью заглушают голоса консерваторов и пообещал «жёстко регулировать или закрывать их».