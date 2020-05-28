Киев, , 11:04 — REGNUM Франция готова предоставить военно-политическую поддержку Украине для того, чтобы та стала партнёром НАТО с расширенными возможностями, заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен на встрече с министром обороны Украины Андреем Тараном, сообщила 28 мая пресс-служба министерства обороны Украины.

Посол Франции заявил о поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности, а также выразил готовность «предоставлять военно-политическую поддержку для принятия положительного решения о получении Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями».

В свою очередь глава минобороны Украины поблагодарил Францию за поддержку и отметил, что Украина намерена развивать сотрудничество в оборонной сфере.

В дальнейшем стороны обсуждали военно-техническое сотрудничество между странами с учётом итогов работы Совместной межгосударственной украинско-французской комиссии в области вооружения и военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Михаил Демурин заявил, что продолжение внешней и внутренней политики Киева приведёт к утрате Украиной поддержки стран Западной Европы.

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