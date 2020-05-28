Абакан, , 11:01 — REGNUM Медицинские работники Хакасии получили причитающиеся стимулирующие выплаты на сумму более 35 млн рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 мая в Генпрокуратуре РФ.

Прокуратура Хакасии провела проверку появившейся в СМИ информации о нарушении прав медработников, борющихся с коронавирусом, на получение денежных выплат.

Установлено, что республиканский минздрав не принял своевременных мер к перечислению стимулирующих выплат в медучреждения для выплаты медработникам за март и апрель 2020 года.

Прокурор республики внес в адрес главы Хакасии Валентина Коновалова представление.

После вмешательства прокуратуры медикам Хакасии выплачены положенные деньги — более 35 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая правительство Хакасии сделало заявление о том, что медики региона, работающие с коронавирусом, получают стимулирующие выплаты за май.

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