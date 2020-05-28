Бишкек, 28 мая 2020, 10:45 — REGNUM Парад Победы 24 июня в Москве посетит президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, сообщила 28 мая пресс-секретарь киргизского лидера Толгонай Стамалиева, сообщает ТАСС.
В аппарате главы Киргизии подтвердили участие Жээнбеков в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на парад Победы в Москве планируют пригласить лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ).
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