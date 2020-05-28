Вашингтон, , 10:36 — REGNUM В США ускорят расследование смерти афроамериканца, который скончался после жестокого обращения со стороны сотрудников полиции. Такое поручение дал президент США Дональд Трамп. Об этом глава Белого дома сообщил в своём микроблоге в Twitter.

Читайте также: В США акцию протеста разогнали слезоточивым газом

«По моей просьбе ФБР и Министерство юстиции уже вовсю расследуют очень печальную и трагическую смерть Джорджа Флойда в Миннесоте», — написал американский лидер.

Трамп дал высокую оценку работе, проделанной местными правоохранительными органами, и добавил, что попросил ускорить это расследование.

«Я искренне сочувствую семье и друзьям Джорджа. Правосудие восторжествует», — уверен глава Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в интернет появилось видео задержания афроамериканца Джорджа Флойда в День поминовения. На него надели наручники, а затем повалили на землю. Флойда придавили к асфальту, а он с криками протестовал, что задыхается. Позднее стало известно, что задержанный по подозрению в нарушении правопорядка скончался в тюрьме. Это вызвало массовые протесты в Миннеаполисе.

Читайте ранее в этом сюжете: В США во время акций протестов против действий полиции погиб один человек