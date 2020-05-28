Вашингтон, 28 мая 2020, 10:36 — REGNUM В США ускорят расследование смерти афроамериканца, который скончался после жестокого обращения со стороны сотрудников полиции. Такое поручение дал президент США Дональд Трамп. Об этом глава Белого дома сообщил в своём микроблоге в Twitter.
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Трамп дал высокую оценку работе, проделанной местными правоохранительными органами, и добавил, что попросил ускорить это расследование.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в интернет появилось видео задержания афроамериканца Джорджа Флойда в День поминовения. На него надели наручники, а затем повалили на землю. Флойда придавили к асфальту, а он с криками протестовал, что задыхается. Позднее стало известно, что задержанный по подозрению в нарушении правопорядка скончался в тюрьме. Это вызвало массовые протесты в Миннеаполисе.
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