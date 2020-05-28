Киев, , 10:33 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко задекларировал в мае покупку скульптуры за 3,3 млн гривен или около $122 тыс., сообщило 28 мая информационное агентство «Украинские новости».

Из декларации следует, что 22 мая Порошенко приобрёл скульптуру из бронзы и органического стекла от итальянского производителя Tesconi Foundry.

Напомним, ранее журналист Евгений Куксин рассказал о том, как экс-президент Украины мог «отмыть» более 5 млн евро, купив картины у самого себя через оффшорную фирму.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало Порошенко на допрос по двум уголовным делам в качестве свидетеля.

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