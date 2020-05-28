Джакарта, , 10:29 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии объяснило резкий рост числа граждан Индонезии, пострадавших от эпидемии COVID-19 в Малайзии, сообщает Sindonews.

Глава департамента по защите индонезийских граждан МИД Индонезии Джуда Нуграха заявил, что рост числа случаев заражения SARS-CoV-2 у индонезийских граждан произошел в двух кластерах, а именно в миграционных центрах и на строительных площадках.

Таким образом, 38 случаев заражения выявлено в миграционных центрах и 11 случаев в строительной сфере.

«Мы призываем работодателей нести ответственность за обеспечение защиты наших трудящихся-мигрантов, связанных с безопасностью на рабочих местах или в местах проживания», — заявил Джуда Нуграха.

Известно, что у 157 граждан Индонезии в Малайзии подтвердили COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе телефонного разговора министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и государственный секретарь США Майк Помпео обсудили ситуацию, связанную с эпидемией COVID-19.

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