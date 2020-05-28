Пекин, , 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.

По их данным, соответствующая резолюция будет вынесена на голосование сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) сегодня.

После этого Постоянный комитет парламента КНР будет уполномочен летом заняться непосредственно деталями подготовки закона.

Напомним, ранее сообщалось, что китайские законодатели обсуждают черновой вариант закона о национальной безопасности в Гонконге и сошлись во мнении, что это важнейший шаг, который поможет защитить национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, а также обеспечить Гонконгу долгосрочную стабильность и процветание.

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