Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Два бомбардировщика ВВС США были замечены вблизи Корейского полуострова. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отслеживающий активность военной авиации сервис Aircraft Spots.

Согласно опубликованным данным, 27 мая два американских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer вылетели с авиабазы Андерсен на острове Гуам, пролетели над Восточно-Китайским морем, Корейским проливом и территорией Японии.

Предполагается, что в этот день проводились тренировочные полёты, поскольку в учениях также приняли участие два самолёта-заправщика и истребитель ВМС Японии.

Напомним, что два американских бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer были замечены в Азиатском регионе 12 мая.

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