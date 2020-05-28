Тбилиси, , 09:51 — REGNUM МИД Грузии называет ложью и дезинформацией те подозрения, которые были высказаны в комментарии департамента информации и печати внешнеполитического ведомства России в адрес Центра исследований общественного здравоохранение имени Ричарда Лугара в Тбилиси, и расценивает их как попытку умаления значения этого центра.

«Подобная дезинформация вызывает особенную обеспокоенность в условиях, когда деятельность центра признана одним из решающих факторов в успешной борьбе правительства Грузии с пандемией коронавируса и деятельность центра крайне позитивно оценивается грузинским обществом и международным сообществом», — говорится в специальном комментарии МИД Грузии.

В Тбилиси подчеркивают, что неоднократно делали разъяснения относительно деталей функционирования центра Лугара и его статуса, тем не менее со стороны России продолжаются «постоянные провокации» и попытки «умаления, принижения роли и значения этого центра в обеспечении безопасности Грузии и региональной безопасности».

МИД Грузии признает, что так называемая лаборатория Лугара была построена на основании рамочного договора с США и соглашения между министерствами обороны Грузии и США, но подчеркивает, что эта лаборатория со всем ее оборудованием уже полностью находится в собственности Грузии и с 2018 года ее финансирование целиком обеспечивает правительство Грузии.

«Грузия добросовестно выполняет международные обязательства в соответствии с конвенцией о запрещении биологического оружия, в том числе в соответствии с положениями конвенции о деятельности биологических лабораторий… С целью обеспечения прозрачности центра имени Ричарда Лугара 14−15 ноября 2018 года Грузия организовала на этом объекте международные учения. Мероприятие было организовано Грузией и Германией, и в нем приняли участие специалисты по безопасности и биоэксперты из 20 стран. Примечательно, что предложение на участие в нем было предложено и российской стороне, но был получен категорический отказ от участия российских экспертов, что ясно подтверждает показной интерес России к функционированию лаборатории», — отмечается в заявлении МИД Грузии.

Что касается пожелания России разрешить российским экспертам осмотреть центр Лугара, в Тбилиси заявляют, что «Грузия как ответственный участник конвенции о запрещении биологического оружия готова в будущем и была готова в прошлые годы принять компетентных российских экспертов, которые имеют допуск к соответствующим лабораториям безопасности, но упомянутые визиты могут быть осуществлены только в соответствии с механизмами в рамках данной конвенции».

В Тбилиси еще раз подчеркивают, что у российских экспертов была такая возможность в 2018 году, но в случае повторного инициирования вопроса грузинская сторона готова рассмотреть возможность организации еще одних учений либо визита вместе со странами-членами конвенции.

МИД Грузии просит мировое сообщество оценить агрессивные заявления российских официальных ведомств в адрес Грузии и осудить дезинформацию, но подтверждает готовность провести в центре Лугара очередные учения в рамках конвенции о запрещении биологического оружия, в том числе с участием российских экспертов.

Как сообщало ИА REGNUM, на начальном этапе распространения в Грузии коронавируса все тесты на COVID-19 делались в лаборатории Лугара, но позднее исследовать материалы пациентов на коронавирус начали и другие лаборатории, в том числе лаборатория при Тбилисской инфекционной больнице, лаборатории в Кутаиси и Батуми. К началу второй волны коронавируса, которую ВОЗ предсказывает осенью, Грузия планирует расширить сеть лабораторий для тестирования на COVID-19.