Берлин, , 09:38 — REGNUM Высший земельный суд Ольденбурга решил отказать в экстрадиции бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Онищенко, сообщило 27 мая издание Deutsche Welle.

«Из-за нехватки гарантии надлежащего содержания в украинской тюрьме судьи не удовлетворили ходатайство прокуратуры об экстрадиции подозреваемого в создании коррупционных схем экс-депутата Рады Александра Онищенко», — сказано в сообщении.

На просьбу немецкого суда предоставить сведения об условиях содержания под стражей, украинская сторона ответила «в общих чертах», что не удовлетворило судей.

Напомним, Онищенко известен тем, что опубликовал записи переговоров с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, сделанные на устройство, которое было вмонтировано в наручные часы.

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