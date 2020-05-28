Берлин, 28 мая 2020, 09:38 — REGNUM Высший земельный суд Ольденбурга решил отказать в экстрадиции бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Онищенко, сообщило 27 мая издание Deutsche Welle.
На просьбу немецкого суда предоставить сведения об условиях содержания под стражей, украинская сторона ответила «в общих чертах», что не удовлетворило судей.
Напомним, Онищенко известен тем, что опубликовал записи переговоров с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, сделанные на устройство, которое было вмонтировано в наручные часы.
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