Тбилиси, , 09:35 — REGNUM Грузия прошла первый этап на пути борьбы с распространением коронавируса и последовавшими экономическими последствиями. Об этом 27 мая заявил премьер-министр страны Георгий Гахария в завершении выступления в грузинском парламенте перед депутатами.

Он поблагодарил граждан за проявленную сознательность. Также Гахария сообщил, что была преодолена только первая волна распространения коронавируса. Премьер-министр пообещал, что правительство сделает все возможное для поддержки граждан, которые попали в сложное экономическое положение. При этом он призвал готовиться к тому, что впереди будет сложный период.

«Все должны знать и понимать, что самые большие вызовы нас ожидают в предстоящие 6 месяцев. Как с точки зрения здравоохранения и эпидемиологии в плане борьбы с пандемией, так и преодоления экономических проблем», — сказал Гахария.

Он также напомнил, что на этот период приходится проведение парламентских выборов, которые необходимо будет сделать «образцовыми».

Напомним, в Грузии на фоне снижения темпов прироста числа новых случаев заражения коронавирусом объявлен новый этап снятия карантинных ограничений с 29 мая по 8 июня. Также правительство страны пообещало поддержку населению, которое осталось без работы из-за введенных запретов.

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