Нью-Йорк, США, , 09:42 — REGNUM Обе стороны ливийского конфликта стали чаще получать оружие и военное снаряжение. ООН осуждает это, заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

В международной организации, отметил он, с большим беспокойством следят за сообщениями о массовом притоке оружия в Ливию, а также поставках снаряжения и наёмников. Это стало бы вопиющим нарушением оружейного эмбарго.

Поставки за последние недели стали чаще происходить по воздуху, земле и воде, добавил Дюжаррик. Он также выразил беспокойство и осудил применение самодельных взрывных устройств в жилых районах Триполи. Их оставляют отступающие войска, в результате гибнут мирные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Африканское командование вооруженных сил США (Africom) обвинило Россию в якобы совершённой переброске в Ливию истребителей МиГ-29 и Су-35 и бомбардировщиков Су-24.

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