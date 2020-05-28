Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Оборонное ведомство США уведомило Конгресс о том, что довольно ходом реформ украинского правительства, сообщает 28 мая CNN.

Чиновники Пентагона отметили прогресс в борьбе с коррупцией на Украине, а также усиление гражданского надзора.

Оборонное ведомство США планирует выделить Украине $125 млн — вторую половину из $250 млн, запланированных на 2020 год. Эти деньги пойдут на приобретение мобильных радиолокационных систем, десятков машин скорой помощи, средств защищённой связи и двух патрульных катеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились в ООН с жалобой на биолаборатории Пентагона, незаконно действующие на территории Украины.

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