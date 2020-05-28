Киев, , 08:50 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации Донецкой и Луганской народных республик.

«Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ: нигде», — сказал он в эфире телеканала ATR.

По его словам, украинские власти не хотели бы применять в Донбассе план «Б» и рассматривают его на тот случай, если сторонам не удастся договориться в течение года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак завил, что Киев планирует «вернуть Донбасс» до конца 2020 года, в противном случае будет применён план «Б» — это «в том числе и строительство стены вокруг Донбасса».

В МИД России заявили, что внутриукраинский кризис длится седьмой год, и последние события в Донбассе говорят о том, что он превратился в тлеющий конфликт. Так, обстрелы в Донбассе продолжаются, они приводят к гибели мирных людей и повреждению объектов инфраструктуры.

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