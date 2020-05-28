Чита, , 08:49 — REGNUM Министру образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Евгению Егорову не удалось избавиться от приставки исполняющего обязанности. Важное кадровое решение губернатор Александр Осипов принял не в его пользу. Как сообщает сегодня, 28 мая, официальный сайт региона, новым министром назначена бывший чиновник администрации читы Наталья Бянкина.

«Наталья Николаевна долгое время работала в сфере образования, есть у неё опыт работы и в сфере местного самоуправления. Считаю, что это очень хороший симбиоз, который поможет министерству. Именно в сфере образования мы формируем наше будущее, именно в этой системе мы передаем традиции, формируем ценности, отношения к стране, к людям, формируем личность», — сказал Александр Осипов, представляя правительству нового министра.

Из биографии Бянкиной известно, она родилась 31 августа 1972 года в селе Бишигино Нерчинского района. В 1994 году окончила Читинский государственный педагогический институт по квалификации «Учитель математики, информатики и вычислительной техники». Также имеет второе образование — получила в 2019 году диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность «Государственное и муниципальное управление».

До назначения на должность министра образования края, работала заместителем главы администрации Железнодорожного административного района городского округа «Город Чита» по развитию местного самоуправления и социальным вопросам.