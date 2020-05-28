Киев, 28 мая 2020, 08:39 — REGNUM Украина выполняет любые указания США в ущерб своим экономическим интересам, заявил председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук 27 мая в эфире телеканала NewsOne.
Политик напомнил, как после встречи президента США Дональда Трампа с экс-президентом Украины Петром Порошенко Украина начала закупать уголь из Пенсильвании и ненужные электровозы от компании General Electric.
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В данный момент идут переговоры о закупке Украиной американского сжиженного газа, который будет в 1,5−2,5 раза дороже того газа, который Украина получает из России, с территории Белоруссии и Казахстана, отметил Медведчук:
Председатель ОПЗЖ отметил, что Украина погрязла во внешнем управлении и не преследует свои национальные интересы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук заявил, что утверждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ ведут в Донбассе исключительно ответный огонь, не соответствуют действительности, зафиксированной международными наблюдателями.
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