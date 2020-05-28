Киев, , 08:39 — REGNUM Украина выполняет любые указания США в ущерб своим экономическим интересам, заявил председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук 27 мая в эфире телеканала NewsOne.

Политик напомнил, как после встречи президента США Дональда Трампа с экс-президентом Украины Петром Порошенко Украина начала закупать уголь из Пенсильвании и ненужные электровозы от компании General Electric.

Читайте также: Нельзя делать приятно шахтерам Пенсильвании, плевав на своих — депутат Рады

В данный момент идут переговоры о закупке Украиной американского сжиженного газа, который будет в 1,5−2,5 раза дороже того газа, который Украина получает из России, с территории Белоруссии и Казахстана, отметил Медведчук:

«А зачем это делать? Для того чтобы угодить американской власти? Да, для того, чтобы угодить американской власти. Для того чтобы ещё раз подчеркнуть, что мы полностью выполняем любые указания, причем за счет потери в своих экономических интересах», — считает политик.

Председатель ОПЗЖ отметил, что Украина погрязла во внешнем управлении и не преследует свои национальные интересы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук заявил, что утверждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ ведут в Донбассе исключительно ответный огонь, не соответствуют действительности, зафиксированной международными наблюдателями.

Читайте также: Медведчук отреагировал на заявление Зеленского по Донбассу