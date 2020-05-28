Бразилиа, 28 мая 2020, 07:46 — REGNUM Обыски у 27 сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару по делу о распространении ими недостоверной информации провели сотрудники федеральной полиции страны, 27 мая передает телеканал Globo.
В число фигурантов дела входят депутаты, предприниматели, блогеры и общественные деятели. У обыскиваемых были изъяты компьютеры, жесткие диски, мобильные телефоны, а также личное оружие.
Кроме того, суд постановил заблокировать учетные записи подозреваемых в соцсетях. По данным телеканала, фигуранты процесса использовали для своих действий «фейковые» аккаунты.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая руководитель палаты депутатов бразильского парламента Родригу Майя обвинил сторонников Жаира Болсонару в использовании террора.
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