Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Украинские власти достигли успехов в борьбе с коррупцией, что позволяет продолжить поставлять Киеву американскую военную технику, считают представители Пентагона. Об этом 27 мая сообщает телеканал CNN.

Для согласования поставок Пентагон направил уведомление в Конгресс США. Отмечается, что речь идёт о вооружениях на сумму $125 млн, то есть половине от заявленного ранее объёма.

Ранее источники CNN сообщали, что на новом этапе Украина может получить противоартиллерийские радиолокационные станции, патрульные катера и другую технику. Главным условием для этого было «достижение прогресса в борьбе с коррупцией за счет усиления прозрачности и общественного контроля».

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