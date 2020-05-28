Новосибирск, , 07:43 — REGNUM В Новосибирской области обобщили меры, которые должны принять юридические лица и индивидуальные предприниматели в период противодействия коронавирусу. Также установлен срок их действия — по 30 июня 2020 года. Соответствующее постановление № 88 от 28 мая подписал губернатор Андрей Травников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, до 30 июня приостановлена работа торгово-развлекательных центров, (за исключением расположенных в них аптек и магазинов продовольственных товаров), фитнес-центров, спортивных клубов, массажных салонов, соляриев (за исключением дистанционных услуг и доставки).

Также приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан и оказание таких услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан. Введён запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Все работающие предприятия должны обеспечить соблюдение масочного режима.

Гражданам предписано пользоваться масками при проезде во всех видах общественного транспорта, при посещении аптек, объектов торговли и иных общественных мест.