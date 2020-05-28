Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Руководство Twitter настаивает на том, что опубликованные в социальной сети сообщения президента США Дональда Трампа могут ввести пользователей в заблуждение относительно избирательного процесса в США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 27 мая на странице службы безопасности Twitter.

В одном из последних сообщений в Twitter Трамп написал о том, что социальные сети могут отрицательно сказаться на предвыборной кампании в США, потому что они «полностью заглушают голоса консерваторов».

Как сообщало ИА REGNUM, руководство какой-либо социальной сети не должно выступать с оценками достоверности высказываний пользователей, заявил глава американской компании Facebook Марк Цукерберг в эфире телеканала Fox News.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил социальную сеть Twitter, пометившую некоторые его записи как «недостоверная информация», во вмешательстве в президентские выборы в США.

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