Берлин, , 07:02 — REGNUM Санкции Евросоюза против России должны действовать до тех пор, пока не появится прогресс в выполнении минских соглашений, заявила 27 мая канцлер Германии Ангела Меркель на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра.

«Если не будет прогресса в минском процессе, мы будем должны сохранять санкции», — сказала она.

Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.

Напомним, по условиям минских соглашений от 2015 года Украина, Донецкая и Луганская Народные республики должны прекратить огонь и начать разведение сил, однако Киев на протяжении пяти лет саботирует их выполнение. Россия, Германия и Франция выступают гарантами соблюдения этих договорённостей.

Новые переговоры между Донбассом и Киевом в рамках процесса назначены на 10 июня.

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