Пекин, 28 мая 2020, 06:34 — REGNUM Китайский технологический гигант Huawei выразил разочарована решением канадского суда против финансового директора кампании Мэн Ваньчжоу, сообщает 28 мая агентство Синьхуа.
Канадский суд постановил, что процедура экстрадиции Мэн в США, как того требует американская сторона, возможна. Согласно решению суда, случай экстрадиции Мэн соответствует стандартам, выдвигаемым правилом «двойной криминальности».
Пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь призвал Канаду немедленно исправить свою ошибку и освободить Мэн, дав ей возможность безопасно вернуться в Китай. По его словам США и Канада злоупотребили их двусторонним соглашением об экстрадиции, применив его против невинного человека.