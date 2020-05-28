Пекин, , 06:34 — REGNUM Китайский технологический гигант Huawei выразил разочарована решением канадского суда против финансового директора кампании Мэн Ваньчжоу, сообщает 28 мая агентство Синьхуа.

«Мы постоянно заявляли о невинности мисс Мэн. Huawei продолжит бороться вместе с мисс Мэн за справедливость и свободу. Мы ожидаем, что канадская система правосудия безальтернативно докажет невиновность мисс Мэн. Ее адвокаты продолжат неустанно стремиться к с справедливости», — говорится в заявлении компании.

Канадский суд постановил, что процедура экстрадиции Мэн в США, как того требует американская сторона, возможна. Согласно решению суда, случай экстрадиции Мэн соответствует стандартам, выдвигаемым правилом «двойной криминальности».

Пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь призвал Канаду немедленно исправить свою ошибку и освободить Мэн, дав ей возможность безопасно вернуться в Китай. По его словам США и Канада злоупотребили их двусторонним соглашением об экстрадиции, применив его против невинного человека.

«Это серьезный политический инцидент, который серьезно нарушает законные права и интересы граждан Китая», — заявил Чжао.