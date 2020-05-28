Новосибирск, , 06:18 — REGNUM Среди сибирских регионов Новосибирская область находится на четвёртом месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч населения и на втором месте по смертности на 100 тысяч населения. Такие цифры были приведены во время совещания, которое провёл полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

По мнению Меняйло, новосибирским властям нужно уделить дополнительное внимание контролю за соблюдением санитарных мер гражданами и организациями для предотвращения ухудшение эпидситуации.

Кроме того, подчеркнул полпред, необходимо совершенствовать работу системы здравоохранения, оперативно выявлять проблемы и устранять их, тщательно проводить эпидемиологические расследования и увеличить охват тестирования на COVID-19 в группах риска.

Сергей Меняйло отметил важность соблюдения новосибирцами масочного режима в общественных местах и мер самоизоляции.

«В этом случае необходима совместная профилактическая и разъяснительная работа органов власти всех уровней, местного самоуправления с гражданами и руководителями организаций», — сказал он.