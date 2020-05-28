Токио, , 06:15 — REGNUM Исследования по выбору места, необходимого для развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore на севере основного японского острова Хонсю, отложены из-за ситуации с новым коронавирусом, 28 мая передает телеканал NHK.

Повторные работы по поиску удобной территории должны были закончиться в конце мая. Планируется, что деятельность исследователей возобновится через один месяц. При этом отмечается, что это уже третья задержка при проведении работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Агентство по противоракетной обороне США выступило с утверждением, что база ПРО Aegis Ashore в Польше не будет возведена в 2020 году, как это ранее планировалось.

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