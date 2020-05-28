Вашингтон, , 06:36 — REGNUM Руководство какой-либо социальной сети не должно выступать с оценками достоверности высказываний пользователей, заявил глава американской компании Facebook Марк Цукерберг в эфире телеканала Fox News. Небольшой фрагмент его интервью транслировался телеканалом 27 мая.

В ответ на вопрос журналиста о ситуации с маркировкой как «недостоверной и требующей дополнительной проверки» одного из сообщений президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter Цукерберг заявил, что политика его компании в этом вопросе «отличается от той, которой придерживаются в Twitter». По его словам, Facebook не должна оценивать достоверность всего, что люди пишут в интернете.

«Частные компании, особенно те, что предоставляют платформы, не должны занимать такую позицию», — подчеркнул Цукерберг.

Как сообщало ИА REGNUM, Президент США Дональд Трамп обвинил социальную сеть Twitter, пометившую некоторые его записи как «недостоверная информация», во вмешательстве в президентские выборы в США.

Позднее Трамп высказался ещё радикальнее: «Республиканцы чувствуют, что социальные сети полностью заглушают голоса консерваторов. Мы не можем допустить этого и будем строго регулировать их деятельность или вообще закроем их».

Читайте также: Можем и запретить! Трамп обвинил соцсети в политической ангажированности

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп обвинил Twitter в цензуре и вмешательстве в предстоящие выборы

Читайте развитие сюжета: Руководство Twitter настаивает на «недостоверности» твитов Трампа