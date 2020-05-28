Лондон, , 06:36 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приедет в Брюссель во второй половине июня для личных переговоров с европейскими лидерами по Brexit. Об этом 28 мая сообщает газета The Times.

Со ссылкой на представителя Джонсона на переговорах с ЕС Дэвида Фроста издание предполагает, что британский премьер-министр в ходе поездки может провести 18 июня обсуждения перспектив достижения компромисса по соглашению с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Великобритании надеется, что Европейский союз изменит свою позицию по Brexit. Об этом главный переговорщик от Великобритании на переговорах по Brexit Дэвид Фрост заявил в британском парламенте.

По его словам, у Лондона и Брюсселя остается «достаточно много» противоречий, которые пока не позволяют принять торговое соглашение.

Читайте ранее в этом сюжете: Лондон призвал ЕС пересмотреть позицию по Brexit