Нью-Йорк, США, , 05:06 — REGNUM Законодательство о национальной безопасности Гонконга является внутренним делом Китая и вопросы, связанные с ним, не должны выводиться на обсуждение в Совет Безопасности ООН, написал 28 мая на своей странице в Twitter постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

По его мнению, факты постоянно доказывают, что «США являются источником всех проблем в мире». Китайский дипломат подчеркнул, что Китай призывает США немедленно отказаться от «политики силы и практики запугивания».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США пригрозили Пекину ввести санкции в отношении Китая в случае, если КНР посредством законопроекта о национальной безопасности «оккупирует» Гонконг.

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